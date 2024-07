Ad agosto riapre la Rocca | Con i mosaici del Duomo un salto di qualità turistico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Partito il conto alla rovescia perCostanza. Il sindaco Andrea Biancani ha ottenuto tutti gli ok e quindi la fortezza degli Sforza si apre alle visite nei primi giorni della prossima settimana. "E si potrà vedere anche un panorama unico perché sarà possibile l’accesso anche al torrione che dà su viale Piave e quindi si ha la visione di tutta la zona mare", dice il primo cittadino. Per accedere al torrione si passerà dai locali affrescati che una volta ospitavano la cappella "e sono due stanze molto belle". L’ok è arrivato dopo un sopralluogo che Biancani, il quale era accompagnato dall’assessore alla Cultura Daniele Vimini, ha svolto all’interno della fortezzza con il direttore regionale del Demanio e col dirigente dell’archivio di Stato. Quindi accesso per due mesi e con visite contingentate sia per i turisti e quindi anche per i pesaresi che vogliono vedere la fortezza.