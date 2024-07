A che ora gareggia Assunta Scutto alle Olimpiadi | programma judo tabellone tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024)è la testa di serie numero 1 deldei -48 kg femminili deldi Parigi 2024: l’azzurra sarà esentata dal primo turno, dato che saranno 31 le atlete al via, ed entrerà in gioco direttamente agli ottavi di finale. Domani, sabato 27 luglio, l’esordio dell’azzurra è previsto nel 15° incontro dore 10.00, con i quarti di finale a seguire. Il final block, invece, con ripescaggi, semifinali e finali, scatterà a partire dore 16.00, quando gli incontri si alterneranno con quelli dei -60 kg maschili. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.