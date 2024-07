Zes unica per il Sud Fitto | A breve relazione di monitoraggio in Cdm

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 25 luglio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2024 "Rispetto all'attuazione della Zes, nei prossimi giorni predisporrò un'azione disui numeri delle 8 precedenti zone "che "sarà approvata dal Cdm e poi oggetto di esame in Parlamento". Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, il Sud e le Politiche di Coesione e del Pnrr, Raffaele, nell'informativa in Aula alla Camera in ordine al credito d'imposta per gli investimenti nella Zesper il Sud. "Domani nella cabina di regia - ha proseguito - ci sarà l'approvazione di un piano strategico della Zes frutto di un rapporto positivo con enti locali e parti sociali". Per il ministro occorrerà anche "verificare la fase di attuazione della strutturadella Zes". Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev