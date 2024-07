Volley i numeri di maglia dell’Italia alle Olimpiadi | tutte le casacche degli azzurri Giannelli e Danesi capitani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’Italia hale carte in regola per essere grande protagonista nei tornei didi Parigi 2024. La Nazionale maschile si presenta da Campione del Mondo, desiderosa di conquistare una medaglia sotto guida del CT Fefé De Giorgi, con Simonein cabina di regia, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia di banda, Yuri Romanò opposto, Gianluca Galassi e Roberto Russo al centro, Fabio Balaso il libero. Glisaranno impegnati nell’ostico girone con Polonia, Brasile ed Egitto. La Nazionale femminile ha recentemente vinto la Nations League e punta al risultato ad effetto, dopo non aver mai superato lo scoglio dei quarti di finale nelle precedenti edizioni della rassegna a cinque cerchi.