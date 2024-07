Tutto quello che c' è da sapere su The Decameron la nuova miniserie Netflix in 8 episodi liberamente ispirata al Decamerone di Boccaccio

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 25 luglio 2024) Diciamolo subito: dimentichiamoci Ile di Giovanniche abbiamo studiato a scuola. La versione didi Theè una black comedy che poco ha a che vedere con il capolavoro del medioevo letterario italiano. Però non samo rimasti delusi da questain 8– tutti tra i 50 e i 60 minuti ciascuno – diretta da Michael Uppendahl (American Crime Story, Fargo), che ci riporta nella splendida Toscana (anche se è stata girata tra Roma e il Castello Ruspoli vicino a Vignanello in provincia di Viterbo) della metà del Trecento. E che racconta, per dirla con gli ideatori del programma, «una storia di sesso intriso di vino nella campagna italiana».