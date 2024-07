Troye Sivan ci ha svelato i segreti del suo guardaroba creato per il tour estivo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 25 luglio 2024) «Mi piace l'idea che le persone siano eccitate dal look», mi confida Marc Forne, stilista di. «Questo è uno degli obiettivi principali». Beh, direi: missione compiuta. Mentre le temperature si sono alzate per l'estate, il lavoro di Forne per il Something to Give Each Otherdel principe del pop - la cui tappa europea si è conclusa il mese scorso in Inghilterra, prima di ricominciare a novembre nella nativa Australia di- ha ulteriormente aumentato il calore. Dalle canottiere trasparenti di Helmut Lang ai boxer a vista di ERL, fino alle tute borchiate di Rabanne e a un completo total white traslucido di Prada,e la sua troupe hanno regalato al pubblico di tutto il continente uno spettacolo vario ed elegante su cui proiettare le proprie fantasie estive.