Temptation Island | fidanzata vicina a rapporto intimo pioggia di corna

(Di giovedì 25 luglio 2024) Penultima puntata spumeggiante quella diandata in onda mercoledì 24 luglio 2024. Dopo il falò di confronto finale tra Lino e Alessia, con quest'ultima che l'ha mandato al diavolo, il pubblico ha assistito a una serie di confessioni e rivelazioni che hanno messo a nudo le fragilità e le problematiche all'interno delle coppie. Tra i protagonisti principali, Siria Pingo ha condiviso le sue insoddisfazioni nei confronti del fidanzato Matteo Vitali esprimendo un profondo malessere per la mancanza di attenzioni e gesti affettuosi da parte di Matteo: "La mattina sto male, anche quando vado a letto. Mi manca per abitudine. Ma l'altro giorno ho pensato 'cosa fa di bello per me?', non mi viene in mente niente, non so rispondere. Neanche le piccole cose. Non è questo quello che voglio".