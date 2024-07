Strage di Altavilla la Procura chiede la perizia psichiatrica per Barreca

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 25 luglio 2024)di, lalaper, in carcere per aver ucciso moglie e due figli Ladi Termini Imerese ha avanzato la richiesta al gip diperndo uno specifico incidente probatorio. L’avvocato dell’uomo aveva chiesto sin dall’inizio di sottoporre Giovanni. L’uomo è accusato di aver ucciso la moglie, Antonella Salamone, e i suoi due figli, Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni, nel corso di un esorcismo fai da te nella loro villetta dil’inverno scorso. Sarà il giudice a decidere. Laservirà anche a stabilire seè in grado di capire le accuse e quindi partecipare consapevolmente al processo a suo carico e se è un soggetto pericoloso socialmente. Attualmente è detenuto in carcere, dove trascorrerebbe le sue giornate a leggere la Bibbia e a pregare.