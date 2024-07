Stasera ’Bolle in scala’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sulla scalinata Margherita, uno dei luoghi più suggestivi del borgo di Ripatransone, dalle ore 19:30 di oggi, si svolgerà un evento speciale per la collaborazione tra le realtà del territorio che lo organizzano, e per la formula vincente che ha fatto già registrare un primo successo di presenze lo scorso 4 luglio. Parliamo di "Bolle in scala", una degustazione, unica nel suo genere, dei vini delle Cantine di Ripatransone. L’iniziativa è promossa da "Ripartiamo", l’associazione dei commercianti e artigiani ripani con il patrocinio del Comune di Ripatransone. Le cantine coinvolte nell’evento sono: Cantina Simone Capecci, Cantina dei Colli Ripani, Le Caniette, La Vite Maritata, Numa, Villa Imperium, Cantina La Fontursia, Cantina Frattini Laura e Tenuta Santori.