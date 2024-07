Salvione | Napoli cambio di strategia in difesa Vi dico una cosa su Osimhen

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pasqualesvela le ultime sul calciomercato del: nuovi piani per la, Ostigard verso il Rennes, dubbi sue obiettivi in attacco., nuovaper lasecondoImportanti novità sul calciomercato delemergono dalle dichiarazioni di Pasquale, coordinatore del Corriere dello Sport online, intervenuto a “1 Football Club” su 1 Station Radio. “In questo momento, ilsta facendo ragionamenti diversi sulla”, afferma. “L’esperimento positivo fatto da Bielsa in Copa America credo abbia fatto cambiare idea sui difensori. Sulla carta, ilha ancora cinque centrali, escludendo Ostigard e potendo impiegare Olivera e Di Lorenzo come braccetti. Dunque, il club considera il reparto completo”.