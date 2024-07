Parigi 2024 tennis analisi doppio maschile | Bolelli Vavassori possono sognare una medaglia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Meglio affrontare due singolaristi forti o due doppisti affiatati? Difficile rispondere, così come è difficile parlare di (s)fortuna nel sorteggio del tabellone didelle Olimpiadi diper le due coppie italiane. Per quanto riguarda Simonee Andrea, probabilmente erano le altre coppie a non volerli pescare. Stiamo infatti parlando delle teste di serie numero uno del tabellone, due volte finalisti Slam nele #3 nella Race. Il sorteggio li ha messi di fronte agli spagnolo Carreno Busta/Granollers, che sulla terrafare paura. Granollers è uno dei migliori al mondo, mentre Carreno Busta – pur non essendo uno specialista – vanta una finale Slam e un titolo 1000. TABELLONE Gli azzurri potrebbero poi vedersela contro gli australiani Ebden/Peers, quindi l’oro di Tokyo 2020 Mektic/Pavic o magari i fratelli Tsitsipas.