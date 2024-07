Pallamano femminile la Francia protagonista assoluta nella prima giornata delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Inizia con il round preliminareil programmaParigi 2024 per quanto riguarda la. Sei incontri si sono disputati in successioneodierna presso la South Paris Arena 6. Nel Gruppo A sono arrivate le affermazioni da parte di Danimarca e Corea del Sud senza particolari problemi nei confronti di Slovenia (19-27) e Germania (22-23). Decisamente più avvincente il derby scandinavo tra Norvegia e Svezia, bagarre vinta dalle svedesi per 32 a 28. Tanta azione anche nel Gruppo B conla. Le padroni di casa, campionesse olimpiche e mondiali in carica, non hanno sbagliato contro l’Ungheria, il successo è arrivato con il risultato di 28-31. Da rimarcare quest’oggi anche le gioie di Olanda e Brasile contro di Angola (34-31) e Spagna (18-29).