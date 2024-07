Non ci ascoltano Dimissioni in Consulta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) CORPORENO Dopo il gesto delladi Cento con ledel suo presidente Giacomo Balboni per protesta verso il comportamento dell’amministrazione, ora è arrivato anche quello delladi Corporeno e Molino Albergati, durante la seduta di martedì. "Oltre a me presidente, hanno dato leanche Gunner Maccaferri e Luana Craglia Turbante – dice l’ormai ex presidente Luca Balboni – lesono legate al fatto dei mancati progressi dei lavori sul territorio e sul difficile dialogo trae amministrazione. Sottolineo che le miee dei due consultori non ha ragioni politiche ma legate al mancato avanzamento di lavori importanti, come ad esempio per la questione del semaforo in via Nuova, dove, dalla grandinata del 2023 non è ancora stata ripristinata la lanterna lampeggiante che segnala l’incrocio pericoloso".