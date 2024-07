Napoli cambia il futuro di Cheddira | l’annuncio dell’agente

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 25 luglio 2024)di Walidil suo: per ilè l’ennesimo colpo di scena del mercato Walidsi è messo in gran bella mostra nel ritiro di Dimaro Folgarida. Ilin dieci giorni ha potuto valutarlo da vicino dopo il prestito al Frosinone e il giocatore ha giocato bene anche nelle amichevoli. Uno scenario che ha portato Antonio Conte a prendere una decisione forte suldel centravanti marocchino. Ildovrebbe cedere, oltre a Osimhen, anche Giovanni Simeone. Sull’argentino c’è forte la Lazio, alla ricerca di un sostituto valido dopo la cessione di Ciro Immobile al Besiktas. Dunque, ai partenopei servirebbe un attaccante in più in rosa oltre a Lukaku e potrebbe essere proprio