’La locandiera’ per sostenere la ricerca tumori

(Di giovedì 25 luglio 2024) Lunedì prossimo alle 21, al Chiostro di San Francesco, l’Associazione Romagnolae la Compagnia Teatrale ’Dica 33’ porteranno in scena ’Ladi Carlo Goldoni. Il ricavato della serata, patrocinata dal Comune di Cesena, andrà a favore dell’Associazione Romagnolaa sostegno dei suoi progetti di prevenzione oncologica. La compagnia ’Dica 33’ è composta da medici e professionisti sanitari, dipendenti ed ex dipendenti dell’Ausl della Romagna, i quali, condividendo la passione per il teatro, hanno dato vita nel 2018 ad una compagnia teatrale amatoriale dedita a progetti di solidarietà e beneficenza. Una vita dedicata dunque al prossimo, abbinando alla vocazione medica l’impegno civile e solidaristico.