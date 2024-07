Il progresso tecnologico erode la quota lavoro? L’analisi di Zecchini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 25 luglio 2024) Con l’avanzare dell’impiego delle nuove tecnologie nei processi aziendali, segnatamente la diffusione delle tecniche di intelligenza artificiale, aumentano tra i lavoratori le inquietudini per il rischio di vedersi rimpiazzati dall’automazione di attività finora privilegio dell’intervento umano. Una delle principali conseguenze è che la ripartizione funzionale del reddito prodotto tende a spostarsi dal fattore “” al “capitale” a parità di altre condizioni. Di questa tendenza si sono raccolti molti dati che mostrano in diversi Paesi l’arretramento dellache va al “”. Non si tratta di un fenomeno nuovo, ma la persistenza negli anni ha dato alle organizzazioni sindacali lo spunto per chiedere l’intervento dei governi e per rivendicare maggiori incrementi salariali.