Il Napoli di Conte Osimhen e Lukaku | parla De Giovanni

(Di giovedì 25 luglio 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto anche Maurizio De. Di seguito le parole dello scrittore (e non solo). “Koopmeiners sarebbe un ottimo calciatore, ma non so se dal punto di vista tattico riuscirebbe a inserirsi nel. Togliere infatti un posto a Lobotka o Anguissa, così come Kvara e Politano, sembra difficile”. Sul nuovo allenatore del“Sugli esterni ho sentito anche il nome di David Neres, quindi non mi sembra che l’olandese dell’Atalanta sia una priorità assoluta delè la Champions, è garanzia di visibilità e di importanza di progetto che unita a una piazza fortemente calorosa e una solidità economica e finanziaria della società rende appetibile gli azzurri.