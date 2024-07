Il leader dei milionari Usa che chiedono più tasse | Troppa ricchezza nelle mani di pochi è incompatibile con la democrazia e con la crescita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Morris Pearl ha lavorato per molti anni a Wall Street. Dieci li ha trascorsi in BlackRock, la più grande società di gestione di investimenti al mondo. Nel 2014, dopo aver assistito “dall’ultimo piano della sede di una banca ad Atene” alle proteste contro l’austerità imposta dalla Troika, ha fatto il salto: ora si occupa di promuovere politiche che rendano gli Stati Uniti contemporanei più simili al “tipo di nazione in cui sono cresciuto”, spiega su Linkedin. Il Paese delle opportunità, del sogno americano, in cui i discendenti di immigrati dell’Est Europa come suo nonno potevano fare affari nel commercio grazie a una diffusa capacità di risparmio e di consumo. Lo fa guidando i Patriotic Millionaires, un gruppo di ricchi americani di cui fanno parte tra gli altri Abigail Disney e Valerie Rockefeller.