Il forfait di Sinner e la gioia dei rosiconi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 25 luglio 2024) Janniksalta le Olimpiadi di Parigi perché ha la tonsillite. Aveva saltato quelle di Tokyo nell’estate del 2021 perché non si sentiva in forma e preferiva programmare diversamente la seconda parte della stagione. Visto com’è andata, così come in occasione della mancata convocazione per il primo turno di Coppa Davis nel 2023, aveva ragione lui. Tra idel 2021 e del 2024 non esiste alcun punto di contatto, però è bastato che il numero uno del tennis mondiale annunciasse la sua malattia per scatenare il solito, vuoto e inutile, processo alle intenzioni celebrato sull’altare del sentimento popolare. È chiaro che il no dicosta al Coni e alla spedizione azzurra due medaglie praticamente sicure: il singolare e il doppio maschile.