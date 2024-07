GF così Signorini vuole risollevare il reality clamoroso ritorno | Con lei sarà tutto diverso

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 25 luglio 2024) Settembre èlontano e con esso arriverà anche una nuova edizione del Grande Fratello: nome top per Alfonso. Quest’estate caldissima rischia di farsi ancora più rovente, specialmente dopo le ultime indiscrezioni circa il futuro della televisione italiana. Regalo in arrivo da parte di Alfonso, confermato alla guida del Grande Fratello Vip, che non ha mai smesso di pensare alla nuova edizione del più celebre e seguito dei. L’ultimo nome è a dir poco da urlo. Alfonsoha deciso, ritorna al Grande Fratello – (Foto: Ansa) – Cityrumors.itSarebbe unall’interno della casa visto che già in passato ha avuto modo di valicare la porta che separa il mondo reale da quello dello show più amato. Poco meno di un paio di mesi e il pubblico potrà tornare a seguire da vicino il GF: l’inizio della nuova edizione è previsto per il prossimo 16 settembre.