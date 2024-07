Caldo Africano in Arrivo | Cosa Aspettarsi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 25 luglio 2024) Negli ultimi giorni, i meteorologi hanno lanciato un avviso per un’imminente nuova ondata diche interesserà gran parte del territorio italiano. Questa ondata di calore, proveniente dal Sahara, è destinata a portare le temperature a livelli estremamente elevati, con picchi che supereranno i 40°C in molte regioni. Di seguito, analizziamo le previsioni e gli impatti attesi. Da dopo venerdì 26 luglio, quindi dal fine settimana prossimo, l’intensa calura africana riconquisterà rapidamente tutto il Paese. La giornata di domenica 28 sarà particolarmente calda, ma il picco è atteso per settimana prossima, il 30 e il 31 luglio. Attesi 40 gradi a Roma, Firenze e Terni. L’ondata disi prolungherà, secondo le previsioni, almeno fino al 10 agosto.