Calcio femminile calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari partite 25 luglio tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dopo una giornata inaugurale dedicata al torneo maschile, quest’tocca alle donne per il primo turno della fase a gironi della competizione diai Giochi Olimpici di. In campo tutte e dodici le squadre qualificate per la rassegna a cinque cerchi, per un totale di sei match che cominceranno a delineare la classifica nei tre raggruppamenti previsti (avanzano ai quarti le prime due di ogni gruppo e le due migliori terze). Fari puntati sulle campionesse del mondo in carica della Spagna, impegnate al debutto contro il Giappone a Nantes in un girone C che vedrà anche la sfida tra Nigeria e Brasile in quel di Bordeaux. Aspettative importanti anche per la Francia padrona di casa, che esordisce nel gruppo A in serata con la Colombia a Lione.