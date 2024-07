Bolelli Vavassori-Carreno Granollers tennis Olimpiadi 2024 | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sabato 27 luglio Andreae Simonefaranno il loro esordio nel torneo olimpico dia Parigi. Sui campi del Roland Garros i due azzurri andranno a caccia di soddisfazioni nel tabellone del doppio, avendo fatto vedere nel corso della stagione ottime cose sulla terra rossa. Oltre alla semifinale raggiunta agli Internazionali d’Italia, il piemontese e l’emiliano si sono spinti sino alla Finale del Roland Garros, per questo l’affinità con la superficie parigina è piuttosto buona. Si spera, quindi, che il feeling sia il medesimo per fare più strada possibile. Lo scontro, però, non sarà dei più semplici. I due azzurri giocheranno contro gli spagnoli PabloBusta e Marcel. Una coppia collaudata, conche vorrà riscattarsi in questi Giochi, visti i tanti problemi fisici avuti nell’ultimo anno che l’hanno costretto a stare fermo lungamente.