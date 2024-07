Vanzago | maltrattamenti al nido La titolare | Non dite che i bimbi piangono altrimenti li ritirano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 – Al momento sono accuse, ma il campionario è tale da far venire i brividi. Emergono dettagli inquietanti dall’ordinanza firmata dal gip del tribunale di Milano che ha portato a indagare ladi un asilodi, nel Milanese, e due sue collaboratrici. Per loro l’accusa èaggravati nei confronti dei piccoli ospiti. Gli abusi Non solo piccini strattonati fino a spaventarli e presi per le orecchie o per i capelli, ma anche un bimbo lasciato piangere, chiuso al buio in uno sgabuzzino privo di finestre tra detersivi, aspirapolvere e materiale per le pulizie. Oppure un altro di sei-sette mesi, allacciato a un passeggino con la cinghia di sicurezza, lasciato in lacrime in un bagno senza nemmeno una feritoia per far passare un po' di luce.