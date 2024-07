Una tempesta solare fa temere il blackout globale di radio cellulari e tv

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il rischio di unche potrebbe colpire televisioni,è concreto, secondo quanto rilevato dal Solar Dynamics Observatory della NASA. Domenica scorsa, l'osservatorio ha individuato un'eruzione di plasma sulla superficie del Sole, sollevando preoccupazioni per l'impatto che questapotrebbe avere sulla Terra. Gli esperti prevedono che laraggiungerà la Terra entro venerdì. Ovviamente non si tratterà di unper tutti i dispositivi elettronici. Il fenomeno interesserà principalmente quelli che si basano sulla comunicazione satellitare. Laè generata dall'attività del Sole, in particolare dalle espulsioni di massa coronale e dai brillamenti solari. Questi eventi producono particelle cariche che possono rapidamente raggiungere la Terra e interagire con il campo magnetico terrestre.