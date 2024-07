Un altro record per il Real Madrid | superato il miliardo di euro di ricavi senza plusvalenze

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilnon solo vince, ma è un club in pieno boom economico: è il primo nella storia ad aver fatto registrare“caratteristici” (escluse le) superiori a undi, scrive Calcio e Finanza. Ilin una nota comunica che idell’esercizio 2023/24 “hanno raggiunto la cifra di 1.073 milioni di, con un aumento di 230 milioni di(+27%) rispetto all’esercizio 2022/23. In questo esercizio, nonostante lo stadio non fosse ancora pienamente operativo, il club è riuscito a superare la soglia di undidioperativi, cifra mai raggiunta da nessunclub di calcio”. Ilregistra una crescita in tutti i settori.