Uccide la madre di 102 anni con cui conviveva | arrestata donna 70enne

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Una figlia, stanca di prendersi cura delladi 102, ha deciso dirla con una coltellata, prima di costituirsi alla polizia I genitori sono i primi a prendersi cura di noi. Ci crescono fin da neonati, fanno di tutto per metterci sulla strada giusta e per garantirci un futuro che sia il più roseo possibile. Un lavoro di grande responsabilità, arduo, difficilissimo e pieno di intoppi e di imprevisti da superare e che servono da lezione. Si arriva, però, poi al momento in cui le strade si invertono. L’anzianità prende il sopravvento e a ricoprire i pdel punto di riferimento per la famiglia diventano i figli. Questi si assumono il compito di accompagnare lae il padre negli ultimidella loro vita. Una figlialadi 102(Pixabay) – Notizie.