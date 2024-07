Taser alla polizia locale Sì alla sperimentazione | Partenza in autunno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) di Nicola Palma e Marianna Vazzana MILANO I tempi erano già stati preannunciati nel febbraio scorso dal comandante dellaMarco Ciacci, ma ieri c’è stata un’ulteriore accelerazione. In, entro novembre, partirà ladi 6 mesi per dotare i ghisa deldella società Axon, l’unico omologato e già utilizzato dae carabinieri. È stato proprio il via libera definitivo sull’introduzione della pistola elettrica nella dotazione d’ordinanza dei vigili a sbloccare la discussione in Consiglio comunale sull’approvazione della variazione del Bilancio. Stando a quanto emerso nei mesi scorsi, inizialmente saranno due operatori per turno a testarlo; poi, a regime, diventeranno una sessantina gli agenti ad averlo nella fondina, appartenenti a Radiomobile e Nucleo problemi del territorio.