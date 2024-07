Tartufo-star nata l’Associazione | Noi la città del bianco pregiato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) All’orizzonte ci potrebbe essere un gemellaggio del "gusto" con altre realtà importanti a livello mondiale – come Alba – che hanno nelil motore trainante del territorio.di Castello e Alba unite dalla stessa passione per un prodotto che è la punta di diamante del made in Italy e attorno al quale si possono aprire tanti percorsi di sviluppo. Nel frattempo sotto la luce dell’"intelligenza naturale" deldi Castello è stata costituita un’associazione per promuovere ile il Salone Nazionale punto di riferimento del comparto agro-alimentare e turistico da oltre 40 anni (la manifestazione nel 2024 si svolgerà dal primo al 3 novembre in centro storico).