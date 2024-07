Secondo il sottosegretario Delmastro le carceri affollate sono colpa degli stranieri | Rimandiamoli a casa loro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 luglio 2024)ilalla Giustizia AndreaDelle Vedove lesovrperimmigrati. In un’intervista a Repubblica il deputato di Fratelli d’Italia parla dei suicidi: «Dobbiamo recuperare altri posti per umanizzare la pena. Tant’è che abbiamo sbloccato 166 milioni per l’edilizia penitenziaria incredibilmente bloccati, più 84 col Pnrr, recuperando 6.754 posti sui 10mila mancanti». Ma la sinistra «ci suggerisce uno svuotagià vissuto e quindi inutile. La risposta non può essere questa». La soluzione invece sarebbe mandare glineipaesi: «Ma non solo. Un terzo dei detenuti è straniera e costa tra i 137 e i 150 euro al giorno. Basta moltiplicare 19.213 detenutiper 365 giorni e abbiamo trovato i fondi per costruire, assumere agenti e personale».