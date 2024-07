San Pietro cede le quote alla presidente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un passo di lato come socio, ma resta al suo posto nella stanza dei bottoni. A quattro anni dformazione della nuova proprietà della Pcanestro Reggiana si registra, dopo l’uscita di scena, a fine 2021, di Andrea Baroni, e soprattutto di Stefano Landi (storico patron per quasi 20 anni del sodalizio) un altro mutamento delledi proprietà. Enrico Sanha infatti trasferito la percentuale in suo possesso, il 3,23%,holding "Antichi poderi di Canossa srl" facente riferimento al socio di maggioranza della società di basket: la famiglia Bartoli. Tutto è avvenuto all’inizio del mese, ma in via Martiri della Bettola si pensava di darne comunicazione ufficiale una volta chiusa la campagna acquisti della squadra. Le indiscrezioni uscite lunedì sera su un noto sito di settore, hanno accelerato il processo comunicativo.