Riciclaggio dei rifiuti Sistema internazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) SAN GIOVANNI Hanno fatto tappa nei giorni scorsi a San Giovanni, per la loro terza e ultima missione, i tecnici e i dirigenti palestinesi che stanno studiando ildi gestione edei, compresa la raccolta, lo smistamento e il trattamento del prodotto. L’obiettivo, molto ambizioso e importante, è quello di incentivare lo scambio di buone pratiche. La visita rientra nella fase operativa del progetto "Bethlehem green city: verso un modello virtuoso di sostenibilità ambientale", finanziato dall’agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui il comune valdarnese è l’ente capofila. Lo study tour si è svolto la prima settimana di luglio ed è stato organizzato dal partner di progetto Confeservizi Cispel Toscana in collaborazione con la Fondazione Giovanni Paolo II.