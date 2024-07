Pallanuoto Carlo Silipo | Andiamo a Parigi 2024 con un’ottima preparazione Pensiamo a una partita alla volta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il setterosa e il suo ctnon si nascondono. In vista dell’inizio del torneo olimpico femminile dil’allenatore della nazionale italiana vuole che le sue ragazze diano il massimo in vasca. Intervistato dall’ANSA,partenza da Roma perha detto: “Un pass olimpico arrivato in extremis lo scorso febbraio a Doha (agli ultimi Mondiali, in una finalina tiratissima contro il Canada, ndr), ma meritato.consapevoli di aver fattoforti del fatto di aver raggiunto in questi ultimi due anni ottimi risultati: il bronzo europeo nel 2022 e quello mondiale nel 2023. Questo vuol dire che la squadra c’è. Siamo pronti e non vediamo l’ora di giocare”. Poi ha aggiunto: “Il nostro primo obiettivo deve essere partire nel migliore dei modi con la Francia.