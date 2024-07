Motivo di orgoglio giocare in questa squadra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Parla da leader Filippo Bandinelli dal ritiro di Santa Cristina: "Sono felice di essere a Spezia, una città bellissima. Ho provato emozioni fortissime nel match contro il Venezia nel vedere la gioia dei tifosi, che desidero ancora ringraziare. Per gli spezzini lo Spezia è una cosa importante, per me èdiin. Voglio disputare un campionato da protagonista ed essere decisivo in tante partite. Ripartiamo da basi importanti, con un allenatore che già conosciamo – ha continuato il centrocampista –. Stiamo lavorando forte, c’è entusiasmo, vogliamo disputare una stagione importante. Abbiamo la fortuna di conoscerci già tra noi, c’è grande compattezza, il gruppo deve venire prima di tutto. Inci sono tanti capitani.