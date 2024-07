Mattarella | eversivi gli atti contro la libera informazioni Poi scherza | Spero si possa ancora dire sindaca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 luglio 2024 – "Ogni atto rivoltolainformazione, ogni sua riduzione a fake news, è un atto eversivo rivoltola Repubblica". Il presidente Sergionon usa giri di parole per sottolineare l'importanza dei media e dei giornalisti durante la cerimonia di consegna del 'Ventaglio' da parte dell'Associazione stampa parlamentare. "Si vanno infittendo, negli ultimi tempi, contestazioni, intimidazioni, se non aggressioni, nei confronti di giornalisti, che si trovano a documentare f– sottolinea il capo dello Stato –. Ma l'informazione è esattamente questo. Documentazione dell'esistente, senza obbligo di sconti. Luce gettata su fsin lì trascurati. Raccolta di sensibilità e denunce della pubblica opinione. Canale di partecipazione e appello alle istituzioni. Per citareuna volta Tocqueville, 'democrazia è il potere di un popolo informato'”.