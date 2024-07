Mary di Danimarca l’amore scoppia alle Olimpiadi Come per Charlene di Monaco

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nel 2000di, allora semplicementeDonaldson, non pensava che un giorno sarebbe diventata Regina. Ma quell’anno a Sydney si svolgevano leed è lì che ètocon l’allora Principe Federico, oggi diventato Re. Dunque, possiamo dire, che i Giochi Olimpici furono galeotti perdie Federico X. Cosìlo furono perdie Alberto. Due coppie regali che sebbene rappresentino paesi e tradizioni diverse hanno molto in comune. A cominciare dalla passione sportiva che le ha unite, per finire con una serie di pettegolezzi su presunti tradimenti (almeno per quanto riguarda i danesi) e crisi. Ma procediamo con ordine.die Federico, si accende la passionedi Sydney Classe 1972,Donaldson è nata a Hobart in Australia.