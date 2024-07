La ristorazione milanese perde pezzi di qualità | chiude Soot il primo ristorante fine dining coreano della città

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 24 luglio 2024) «Siamo stati da, ildi cucina coreana di cui Milano aveva bisogno», scrivevamo lo scorso gennaio dopo una visita al locale aperto pochi mesi prima in via PieroFrancesca, al numero 59. Un posto che mancava allameneghina. E che continuerà a mancare, visto che ha chiuso in sordina ma definitivamente qualche settimana fa. Perché Milano è così: grancassa alle (tante) aperture e assordante silenzio alle (tantissime) chiusure. L'interno diTanta esperienza, pochi consensi Dispiace perché ogni serranda abbassata è sempre una perdita per lae poi vuol dire qualche famiglia senza lavoro. E dispiace perché daavevamo mangiato davvero bene.