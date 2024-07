La Camera boccia i ricorsi e conferma il taglio dei vitalizi per gli ex deputati | risparmio stimato di 15 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 luglio 2024)to ildeiper gli ex. Così ha deciso oggi la presidente del Consiglio di giurisdizione della, firmando la sentenza di primo grado con cui hato la misura che riguarda circa 800 ex. Pertanto, ci sarà il ricalcolo degli assegni percepiti sulla base del metodo contributivo per chi è stato eletto prima del 2012. Di conseguenza, il sistema contributivo, introdotto dal Regolamento di previdenza del 2012, viene così applicato anche aidegli ex parlamentari, come previsto per tutti i pensionati. Stando al bilancio diffuso dall’Ufficio stampa della, si tratta di una mossa che consentirà undi «oltre 15di» per l’anno 2024.