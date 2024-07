Il sogno olimpico sta per cominciare Tre atleti ravennati a Parigi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un debutto, una conferma, una veterana. La spedizione ravennate ai Giochi della XXXIII Olimpiade è composta da treche si potranno far valere e potrebbero allungare il medagliere italiano con le loro prestazioni. L’unica ravennate purosangue è la ginnasta 22enne Milena Baldassarri (nel parliamo anche nel Qs) perché, in verità, Alessandro Bovolenta è nato a Roma il 27 maggio 2004 mentre Sara Errani è venuta alla luce a Bologna il 29 aprile 1987. Ma entrambi per puro caso: la madre della tennista è originaria di Bologna ma lei dai primi vagiti è sempre stata a Massa Lombarda, mentre il primogenito dell’indimenticato Vigor Bovolenta è cresciuto (anche pallavolisticamente) a Ravenna pur essendo nato nella Capitale, per le ascendenze della madre Federica Lisi, anche lei ex pallavolista di primo livello.