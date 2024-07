Il dono dell’alba alla scoperta delle poesie di Francesco Salvador

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il(Guido Miano Editore, Milano 2024) è una raccolta dinon scandita in sezioni che risultalettura magmatica per la densità metaforica dei componimenti che pur essendo autonomi tra loro, per l’unitarietà contenutistica e formale possono in toto essere letti come un continuum di versi come se fossero collegati da un filo rosso invisibile. Qui l’ordine del discorso è sotteso ad emozioni debordanti che crea il poeta. emozioni comunque sempre controllate a livello stilistico e formale e per l’opera esaminata in questa sede si potrebbe arrivaredefinizione di poemetto. Il male di vivere di montaliana memoria e vissuto intensamente dal poeta sembra essere il protagonista di questi versi.