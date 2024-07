I segreti della beauty routine della Principessa Sissi

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Life&People.it Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, appassionata die meglio conosciuta come la: è una delle figure più affascinanti e misteriosestoria europea. Imperatrice d’Austria e Regina d’Ungheria, la, è ricordata non solo per il suo ruolo politico, ma anche per la sua bellezza leggendaria e il suo stile di vita peculiare e affascinante. La sua dedizione alla cura del corpo emente era quasi ossessiva, e molte delle sue pratiche di bellezza possono essere considerate all’avanguardia anche oggi. Ladirifletteva il desiderio di perfezione e la sua ricerca incessante di un equilibrio tra corpo e mente.