I programmi in tv oggi 24 luglio 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Su Rai Uno Un amore in Cornovaglia, su Sky Cinema Flight. Guida aiTv della serata del 24Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 24? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.20 Un amore in Cornovaglia. In seguito alla morte della madre, il professor Joss sta attraversando una crisi creativa e, per ritrovare l’ispirazione perduta, decide di lasciare gli Stati Uniti per recarsi in Cornovaglia, dove si trova la fattoria che un tempo era di proprietà della sua famiglia. La dimora è ora diventata un piccolo albergo gestito da Daniel e dalla madre. Qui incontra Tegan, la figlia di Daniel, affetta da dislessia: tra loro nascerà un legame destinato a crescere.