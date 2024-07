I 15 migliori computer portatili per chi vuole lavorare ovunque senza alcuno stress

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ihanno fatto un enorme salto in avanti nel corso degli ultimi anni. Che si tratti dio giocare, i cari vecchi laptop o notebook hanno saputo riorganizzarsi contro l’avanzata deitablet e deismartphone «rubando» loro le caratteristiche più importanti per ritornare sulla cresta dell’onda. Se adesso sei alle prese con rallentamenti, programmi che non si caricano o sei stufo di dover sempre riaccendere il PC perché non trova la rete Wi-Fi, prendere un nuovo laptop o notebook può consentirti dimeglio e in maniera più veloce.