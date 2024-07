Giustizia | Pd ' Nordio bocciato da Ue gestione schizofrenica che produce danni'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - “Dall'Ue arriva una sonora bocciatura alladelladel ministro. Nel report della Commissione c'è scritto: 'In Italia, una nuova legge che abroga il reato di abuso d'ufficio e limita la portata del reato di traffico d'influenza potrebbe avere implicazioni per l'individuazione e l'investigazione di frodi e corruzione'”. Così la responsabile nazionaledel Pd, Debora Serracchiani, e il capogruppo dem in Commissionealla Camera, Federico Gianassi, commentano la parte del report della Commissione Ue sullo stato di diritto nel paragrafo relativo alla lotta contro la corruzione. "È un anno che diciamo che le misure messe in campo dacreano problemi enormi.