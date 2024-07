Gb | soldato accoltellato nel Kent è grave

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Londra, 24 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Unbritannico è rimastomente ferito dopo essere statonei pressi di una caserma situata nella contea del. Lo hanno confermato le autorità del Regno Unito. La polizia delha comunicato di aver ricevuto la notifica del "attacco" intorno alle 18:00 (ora locale) di ieri e ha dichiarato che ila Gillingham, è stato trasferito in gravi condizioni in un vicino ospedale.Un uomo di 24 anni è stato arrestato meno di un'ora dopo per il suo presunto ruolo nel "tentato omicidio". "Sono in corso le indagini per determinare le circostanze dell'incidente", ha aggiunto la polizia.