Decreto Salva Casa Matera relaziona in aula | Una misura a tutela della proprietà

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl Senatore di Fratelli d’Italia Domenicoè intervenuto questo pomeriggio nell’del Senato per la dichiarazione di voto del gruppo di Fratelli d’Italia in merito alla conversione in legge del”. “Uno strumento utile, essenziale, necessario ed urgente – ha evidenziato il parlamentare sannita nel contestopersonale relazione – per risolvere in particolare le casistiche di minore gravità, snellendo le procedure e sburocratizzando il sistema. Una”.“Un provvedimento che – ha aggiunto, proseguendo, il Senatorenelle battute iniziali – non è in alcuna maniera un condono edilizio che, come tutti sanno, è cosa diversa dalla sanatoria”.