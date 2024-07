Dall' Ue 6 raccomandazioni a Roma sullo stato di diritto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L'Italia nel complesso ha ricevuto 6a Commissione europea sul rispetto dellodie la libertà di stampa. Nel report presentato oggi, Bruxelles raccomanda adi impegnarsi nella digitalizzazione per tribunali penali e procure; adottare la proposta legislativa in sospeso sui conflitti di interessi e istituire un registro operativo per le lobby; regolamentare le informazioni sui finanziamenti a partiti e campagne elettorali; tutelare i giornalisti e garantire l'indipedenza dei media; creare un'istituzione nazionale per i diritti umani in linea con i principi Onu.