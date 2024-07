Da Beyoncé a Barbra Streisand le star che hanno già appoggiato Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sono passati pochi giorni da quando Joe Biden ha deciso di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianco lasciando il testimone a. L’attuale vicepresidente degli Stati Uniti d’America deve ancora essere formalmente nominata dal Partito Democratico, e non si sa ancora se dovrà affrontare uno sfidante. Tuttavia, la sua candidatura è stata accolta con grande entusiasmo da molti esponenti di spicco del mondo dello spettacolo, che nontardato ad appoggiarla pubblicamente., chi sono leche l’appoggianoè stata indicata da Joe Biden come sua erede per rappresentare il Partito Democratico nella corsa alla Casa Bianca: “Lascio la corsa, mi concentrerò sulla presidenza fino alla fine del mandato”, ha annunciato il presidente con una lettera pubblicata su X.