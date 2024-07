Crollo di Scampia i testimoni | era in corso una lite su ballatoio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024)di, i: “era inunasu”. Due bambini sono ricoverati in gravi condizioni Sono ancora da accertare le cause che hanno determinato ildelalla Vela di. Nessuna certezza ancora, ma sarebbe forte l’ipotesi del cedimento strutturale. E a determinarlo sarebbe stato forse il movimento sullo stesso. Secondo alcuni, ilsarebbe avvenuto mentre era inun litigio, per futili motivi, tra due nuclei familiari. Non si esclude, ma al momento si tratta solo di un’ipotesi, che il peso concentratosi sulpossa avere contribuito al cedimento della struttura già fatiscente. Al momento la Procura non si pronuncia sulla circostanza.