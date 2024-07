CdS – Spagna una squadra di terza divisione ingaggia Callejon | è ufficiale

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) 2024-07-24 14:24:28 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Nuova avvenuta a 37 anni per José Maria. Dopo l’ultima stagione al Granada in Liga, l’ex Napoli ha deciso di scendere di due categorie, restando però sempre in. Il classe 1987, infatti, è ufficialmente un nuovo giocatore del Marbella Fc. Marbella,l’arrivo diIl club, neo promosso nellaspagnola, lo hato con un anno di contratto. Questo il comunicato: “Il Marbella Fútbol Club ha raggiunto un accordo con l’attaccante José Callejón, che rimarrà legato alla nostra entità fino al 30 giugno 2025. Un acquisto eccezionale per unaeccezionale! Benvenuto nella tua nuova casa in questa fase emozionante, Callejón!”.